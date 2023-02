El futuro del mejor centrocampista en la historia del Barcelona sigue en el aire. Mientras algunos esperan que se firme una renovación más que merecida para el volante que ya tiene más que 700 batallas con el conjunto culé en sus piernas, desde Sport revelan como en la directiva de Joan Laporta ya saben que Inter de Miami y la MLS cuentan con Sergio Busquets de cara a lo que viene. ¿Y ahora?

Xavi Hernández y la junta directiva del club vienen esperando novedades en cuanto a un verano del 2023 donde el nombre del número ’5’ envuelve uno de los grandes enigmas a resolver. Con un contrato que finaliza ahora mismo por el 30 de junio, Busquets supone uno de los agentes libres más atractivos para una primera división norteamericana donde David Beckham mueve ficha como nunca por sus servicios.

“¿Mi futuro? No lo sé, no he decidido, lo importante es el presente, estamos concentrados en lo que viene…No lo sé. Tampoco lo diría en una rueda de prensa. No me preguntéis más porque no lo voy a decir. Mañana se juega y antepongo eso a cualquier cosa. No hay ninguna novedad", palabras del capitán culé jornadas atrás sobre el próximo curso. Por USA siguen moviéndose.

Incertidumbre

Sport revela que por Miami ya realizan la planificación de la próxima temporada y que dentro de las incorporaciones aparece el nombre de un Sergio Busquets que solo podrá llegar a Florida si es que Beckham libera parte del presupuesto de fichajes pactado con la MLS de cara al verano. El nombre del mexicano Rodolfo Pizarro puede ser la clave.

El diario catalán desvela que las intenciones del fútbol norteamericano por llevarse a un campeón del mundo como Busquets están lejos de haberse frenado. Su nivel en el Camp Nou, el deseo de seguir potenciando la MLS y la marca Beckham detrás, un cóctel que lleva a Sport a marcar que el capitán culé ya se encuentra en la planificación del Inter de Miami a partir del 1 de julio.