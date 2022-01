Sergio Ramos no era primera opción: el defensor que PSG no pudo contratar antes de fichar al español

Sergio Ramos llegó a Paris Saint-Germain como uno de los fichajes más destacados del pasado mercado de verano. Arribó en calidad de libre tras terminar su contrato con Real Madrid y todos lo daban como un inminente titular para la zaga central. Sin embargo, su lesión le ha jugado una mala pasada y recién por estos días está viendo la luz al final del túnel.

El defensa español de 35 años se ha recuperado de una larga lesión que lo ha tenido afuera de los campos por cinco meses. A eso hay que sumarle una fatiga muscular que alargó aún más su vuelta a las canchas. Ahora, empezado el 2022, ya ha sido convocado, pero de momento no se está ganando el puesto de titular, que ahora tienen Marquinhos y Kimpembe.

A esto hay que sumar las últimas declaraciones de un famoso defensor, que ha admitido que PSG estuvo buscándolo en el último verano, pero que no pudo ser negociado. Kalidou Koulibaly reveló que el director deportivo Leonardo lo llamó y le dijo que lo quería en el equipo. Sin embargo, Napoli no quiso venderlo.

"Sí, es cierto, tuve conversaciones con el PSG. He tenido discusiones con todos. Había muchos clubes interesados. Es cierto que estaba el PSG, pero también otros clubes. Es algo de lo que no me gusta hablar mucho pero, sí, es verdad, hubo interés", reveló Koulibaly en una entrevista con Canal Foot Club.

Tras la negativa de Napoli por Koulibaly, PSG se decidió a ir por Sergio Ramos, quien llegó con la ficha en su poder y sólo le han tenido que pagar la prima de fichaje y el contrato. En tanto, el senegalés sigue en Napoli, aunque su contrato termina en 2023, por lo que podría ser negociado en el próximo verano.