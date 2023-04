Serie A: alineaciones para Salernitana vs. Inter por la fecha 29

Inter quiere cortar su mala racha por Serie A para seguir en puestos de clasificación a la próxima Champions League. Visita este viernes 6 de abril a Salernitana en el Estadio Arechi en el inicio de la fecha 29. Conoce las posibles alineaciones y todas las novedades de este partido, que puedes disfrutar EN VIVO por Star+.

Los Nerazzurri vienen de un muy polémico empate ante Juventus en el primer partido de las semifinales de la Copa Italia. Sin embargo, por la liga italiana, acumulan una racha de tres derrotas de forma consecutiva (Spezia, Juventus y Fiorentina), que lo dejan en el cuarto lugar con 50 puntos. Está obligado a ganar para permanecer en el Top 4 y seguir con chances de clasificar a la próxima Champions League.

Los Granata llegan a este partido en el decimoquinto lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos, pero tiene bastante ventaja con respecto al último que está descendiendo (Hellas Verona con 19 unidades). Viene de cuatro empates consecutivos (Sampdoria, Milan, Bologna y Spezia), aunque no pierden desde el 19 de febrero (caída 0-2 ante Lazio). Buscan vengarse del duelo de primera ronda donde Inter ganó por 2-0 en octubre pasado.

ALINEACIONES DEL PARTIDO

EL POSIBLE 11 DE SALERNITANA

Para este duelo, el entrenador Paulo Sousa sólo tiene las dudas respecto a las presencias de Pasquale Mazzocchi y Domen Crnigoj, quien arrastran sendas lesiones. Si no llegan al 100 por ciento físicamente, no habría demasiados cambios con respecto al último partido. Así, Guillermo Ochoa; Flavius Daniliuc, Norbert Gyomber, Lorenzo Pirola; Junior Sambia, Emil Bohinen, Lassana Coulibaly, Domagoj Bradaric; Antonio Candreva, Boulaye Dia; y Krzysztof Piatek serían parte del once titular de Salernitana.

EL POSIBLE 11 DE INTER

Simone Inzaghi sabe que no puede contar con Danilo D'Ambrosio, quien fue titular ante Juventus, ya que debe cumplir su segunda fecha de suspensión por Serie A. De esta manera, la alineación titular de Inter tendría a André Onana; Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.