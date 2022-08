Si Barcelona no logra inscribir a Koundé, será el peor negocio del club

Barcelona cumplirá su segunda fecha en España, y otra vez no tendrá a Jules Koundé convocado, es que el jugador francés aún no está habiltiado, fue el único de todos los refuerzos que llegaron a Barcelona que no ha podido ser inscrito por los problemas financieros del club.

Una vez activada la cuarta palanca, Barcelona logró habilitar a casi todos los refuerzos, menos a Koundé. Robert Lewandowski, Christensen, Kessié y Raphinha ya fueron parte del equipo en el debut del torneo, y esto comienza a incomodar al ex jugador de Sevilla.

Barcelona tiene diez días para ser inscrito en LaLiga, de no hacerlo, Barcelona deberá pagar 2.5 millones de euros al Sevilla y perderá al futbolista, que se puede ir como agente libre, sin dejar un euro al club que lo adquirió por más de 60 millones. El futbolista ya hizo saber su postura y mete presión para ser inscrito.

Para poder habilitar a Koundé y oficializar la llegada de Marcos Alonso, Barcelona debe lograr la salida de al menos dos jugadores, son varios los futbolistas que se han negado a salir en este mercado, son varios los que si aceptan bajar sus salarios, otros no.

El gran tema es ese, Barcelona sigue sin liberar masa salarial y tiene un poco más de una semana para lograr que Aubameyang y Menphis Depay consigan acuerdos con sus nuevos clubes y el Club logre ese acuerdo, el gabonés prácticamente tiene todo hecho con el Chelsea, lo de Memphis a la Juve se ha enfriado y puede complicar los planes Culés.