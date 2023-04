Simplemente The Special One: las chicanas de Jose Mourinho contra un periodista y Cassano

Jose Mourinho logró otra hazaña con la Roma. Pudo dar vuelta la serie de cuartos de final de la Europa League ante Feyenoord gracias a un gol heroico de Paulo Dybala y a dos tantos más en la prórroga. La clasificación a semifinales permitió que The Special One se acuerde de todos los que lo han criticado y tuvo filosas respuestas contra un periodista neerlandés y contra Antonio Cassano.

Un nuevo logro del entrenador portugués lo pone como uno de los más exitosos de Europa. Y para festejar la clasificación de Roma atendió a varios de los que lo criticaron en este último tiempo. Por ejemplo, a un periodista neerlandés con quien había tenido un cruce luego del partido de ida le hizo un regalo que causó las risas de todos en la conferencia de prensa posterior al duelo de vuelta.

Mourinho había dicho que "si pierdo un partido no dejo de dormir ni lloro durante diez meses" a este periodista, luego del partido de ida. Esto se debe a un cruce con este comunicador por unos dichos del entrenador de Feyenoord, Arne Slot, porque Roma le ganó la final de la Conference League a Feyenoord la temporada pasada.

¿Qué hizo The Special One? A este periodista le hizo un particular regalo, que generó risas tanto en la rueda de prensa como en las redes sociales al viralizarse el video. Le obsequió un llavero que tenía el trofeo de la Conference League en versión mini. Y le dedicó un mensaje: "Un consejo, la próxima vez cuando pierdan, no lloren durante 10 meses".

El duro comentario de Mourinho contra Cassano

Así como atendió al periodista neerlandés, Jose Mourinho también se acordó de las duras palabras que tuvo el exjugador de Roma, Antonio Cassano, para con él. El italiano llegó a decir que a Mou "le importa una mierda el fútbol" y hasta aseguró que "nunca le servirá ni de cordón de los zapatos a Pep Guardiola". Pero la respuesta del portugués fue letal.

Se dio ante las cámaras de Sky Italia tras el partido. El presentador del programa le advirtió que el plató estaba "lleno de campeones". Y Mourinho le dijo: "No estará Cassano por ahí, ¿no?", aseguró con un tono burlón.