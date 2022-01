El campeón de LaLiga y el de la Supercopa se encuentran en Riad. Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao protagonizarán mañana la segunda semifinal de un torneo donde todo no pasa por Barcelona y los hombres de Carlo Ancelotti. Estos son los onces que se perfilan para un choque donde van a saltar chispas.

Ninguno llega en su mejor momento, pero no quedan dudas que este tipo de encuentros les favorecen a los planes de sus entrenadores. Simeone y Marcelino volverán a encontrarse en una Supercopa donde los Leones defienden el título y donde los Colchoneros quieren empezar a levantar el vuelo. La declaración más fuerte de la previa la tuvo un Raúl Garcia que no entiende por que el torneo se disputa tan lejos de España.

“Para mí no tiene sentido. Es un campeonato que se juega en nuestro país e ir a otro país no tiene mayor recorrido. No tiene sentido irse hasta allí para jugar. El fútbol ha cambiado porque ya no se piensa en el aficionado. Nos hemos olvidado de lo básico. Ahora valen los patrocinios y generar. Nos hemos olvidado de disfrutar de la familia y de los horarios cómodos para todos. De cuando yo empecé a ahora ha cambiado mucho y me da pena”, declaraba el también ex hombre de Simeone en rueda de prensa.

Los onces que se perfilan

Habrá bajas importantes en un Atlético de Madrid que no podrá contar con Stefan Savić y Antoje Griezmann. El Cholo se encomienda a Oblak; Llorente, Giménez, Hermoso, Lodi; Lemar, De Paul, Koke, Carrasco; Correa y Luis Suárez para buscar el primer título de una temporada cargada de problemas.

Por su parte, Marcelino apostaría por Simon; De Marcos, Álvarez, Martínez, Balenziaga; Berenguer, Zarraga, D. Garcia, Muniain; R. Garcia e I. Williams para buscar el primer paso hacía el bicampeonato. Duelo de equipos intensos y físicos en Riad para definir al segundo finalista, ¿Quién se lo lleva?.