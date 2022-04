Edinson Cavani ya tendría definida su salida de Manchester United y quiere continuar en Europa. Desde Inglaterra reportan un supuesto interés por parte de Real Madrid, pero sólo en caso de no conseguir a Erling Haaland.

Cavani puede ser el 'plan B' de Real Madrid en caso de no fichar a Haaland

El futuro de Edinson Cavani es una de las grandes incógnitas que tiene el próximo mercado de verano. La certeza es que no continuará en Manchester United, ya que termina su contrato el próximo 30 de junio y no renovará. Sin embargo, todavía no tiene ninguna oferta para seguir su carrera en otro equipo, aunque sí hay algunos interesados y uno de ellos sería ni más ni menos que Real Madrid.

De acuerdo al diario Ovación, Cavani terminará su etapa en Old Trafford el próximo 30 de junio tras dos temporadas (19 goles en 56 partidos jugados en total) con varios vaivenes, sobre todo por las lesiones que sufrió. Su intención, de todas maneras, es continuar en Europa para llegar de la mejor forma posible al Mundial de Qatar 2022 y, si es posible, en un equipo importante y con nivel.

Real Madrid aparece como una opción más que interesante en el futuro de Edinson Cavani, pero no es del todo sencilla. Según informó el diario británico The Sun, el conjunto 'merengue' está interesado en el 'Matador', pero como un 'Plan B', ya que su llegada está directamente relacionada con lo que pueda suceder con el fichaje de Erling Haaland.

El delantero noruego, que milita actualmente en Borussia Dortmund (25 goles en 26 partidos jugados en toda la temporada), es uno de los mayores objetivos del Madrid para el próximo mercado. Sin embargo, su llegada es difícil debido a las altas pretensiones de parte de su agente y de su familia por las comisiones de fichaje, además del sueldo del futbolista. Además, el conjunto 'merengue' lucha contra Manchester City que, según reportó el Daily Mail en las últimas horas, ya tendría un acuerdo con el joven goleador de 21 años.

Así, las chances de Cavani podrían crecer si Haaland no llega a Real Madrid. El citado medio lo pone como opción de recambio para el francés Karim Benzema, de enorme temporada (39 goles y 13 asistencias en 39 partidos). Por lo pronto, el uruguayo se recupera de una lesión en la pantorrilla, que sufrió a fines de marzo con la selección de Uruguay. Espera retornar a las canchas para ayudar a Manchester United en el final de temporada y, así, despedirse de la mejor manera posible.