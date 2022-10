Bayern Múnich fue impiadoso nuevamente con Barcelona este miércoles y le propinó una nueva derrota para enterrarlo en Champions League. Es que, más temprano, Inter de Milán había ganado su encuentro ante Viktoria Plzen, dejando sin chances al culé, pero, ante su gente en el Camp Nou, los bávaros les pegaron otro cachetazo.

De esta forma, el Barça caerá de vuelta en los bombos de 16avos de final de la Europa League, la competencia que disputó en la segunda mitad de la última temporada. Aunque un gran sector de los fanáticos del elenco catalán está furioso con la actualidad del club, Thierry Henry rescató aspectos positivos.

"Si ahora hubiera otro entrenador en el Barcelona, lidiando con lo que está pasando, habría un volcán mayor del que hay. El volcán se habría puesto en erupción. Pero como es con Xavi está bien", explicó el exdelantero en declaraciones pubilcadas por Marca.

Y luego analizó el presente del equipo, bancando al actual DT: "Van segundos en LaLiga y todos sabemos que Lewandowski debería haber marcado contra el Bayern. Esa no es su culpa. Igual que la mano de Dumfries, pero eres el entrenador del Barça y te van a juzgar".

Además, comparó la actualidad de Xavi con la reciente salida de Gerrard en Inglaterra: "Si eres el capitán del barco, obviamente tendrás que dar más explicaciones. Creo que él (Xavi) está haciendo un gran trabajo, como también pienso que a Steven Gerrard no se le dio el tiempo suficiente en el Aston Villa. Necesitas dar tiempo, sea o no un ex jugador".