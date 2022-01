Este miércoles 12 de enero de 2022, en el King Fahd Stadium, de Arabia Saudita, se jugará la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona; los dos clubes más representativos del balompié ibérico, que sin lugar a dudas pasan por presentes diferentes en el campeonato local.

Uno de los personajes del compromiso, es el volante alemán quien es una de las fichas claves en el último tiempo para el cuadro que ahora es dirigido por el italiano Carlo Ancelotti. Toni Kroos habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que viene en el crucial duelo.

Desde ya sentenció que el objetivo para los blancos de la capital española es uno solo: “la experiencia que tengo en este club me dice que queremos ganar cada competición que jugamos. Da igual donde es y qué competición. Es nuestro objetivo estos días aquí: ganar primero mañana y luego la Copa".

La llegada de Xavi Hernández al banquillo del cuadro catalán tiene como objetivo volver al ADN de la institución, usa la que le restó importancia el germano: “yo prefiero tener el balón. Para mí el mejor partido sería tener el 90% de posesión y ganar 1-0. Me vale. Tener posesión sin crear algo tampoco vale. Hay que buscar el partido para ganar los partidos con la máxima posesión posible".

No se confía de lo que es la actualidad de cada 1 de los dos equipos, "puede ser que en la Liga estemos un poco mejor que el Barça, pero mi experiencia es que no hay favoritos en un Clásico, es un partido especial y mañana es como una final. Puede pasar de todo y el Barça hay mucha calidad. Para mí en un Clásico no hay favorito. Pero de lo que no hay ninguna duda es que nosotros queremos ganar".

Finalizó su intervención con un par de frases picantes de cara al duelo: "la verdad es que últimamente no he visto muchos partidos del Barça. Tenemos partidos nosotros. Después también tengo otras cosas que hacer que ver fútbol todo el día. Pero en general conozco a los jugadores que juegan en el Barça. También es difícil saber quién va a jugar, porque ellos tienen algunas dudas de quién va a jugar. Pero tienen jugadores de mucha calidad. Yo no puedo decir desde fuera qué ha cambiado con Xavi".