El equipo de Conte se sacó el mal gusto de la derrota entre semana en Premier League, y en el primer partido del sábado en la fecha 27, goleó a Leeds en Elland Road. Doherty, Kulusevski, Kane y Son completaron el 0-4 para acomodarse en las posiciones y seguir en la pelea por meterse a la zona de premios europeos.

Los Spurs tuvieron 27 minutos de furia, un impacto tras otro del que nunca se recuperó el tan golpeado Leeds de Bielsa, el irlandés, Matt Doherty fue el primero en abrir el camino de la goleada, a solo diez minutos de iniciado el partido, los de Conte ya estaban en ventaja.

Luego llegó el sueco, Dejan Kulusevski, que no para de hacer goles desde que llegó a Londres, el ex hombre de la Juve ya suma dos tantos en Tottenham, puso el partido 2-0, pero el equipo visitante no levantaba el pie del acelerador, y llegó el gol de Harry Kane a los 27, tres golpes que fueron de K.O. para el cuadro de Bielsa que no supo salir del pozo.

En el segundo tiempo, Leeds perdió una chance increíble, Dallas quedó solo de cara al arco al superar a Lloris, que había salido del área, pero no le salió ni esa, demoró tanto producto de la inseguridad del equipo que perdió la chance de decorar el resultado.

Eso es lo que hizo Son, que le puso un detalle al final del partido, el cuarto gol para ampliar la derrota y el mal momento del equipo de Bielsa que no gana hace seis partidos en Premier y que le permite a Tottenham reacomodarse, aún con dos partidos menos a tres puntos de la zona de premios en Premier League