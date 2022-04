Erik ten Hag todavía no llegó a Manchester United, pero ya toma decisiones importantes para la próxima temporada. Tras revelar que no contará con Cristiano Ronaldo, suma a otro 'crack' al que dejará ir del club.

En Manchester United ya se avecina una revolución de grandes dimensiones. Todavía no asumió Erik ten Hag como nuevo entrenador, pero ya está tomando decisiones importantes sobre el futuro de sus futbolistas. En las últimas horas, sorprendió la información sobre Cristiano Ronaldo, quien no sería tenido en cuenta para la próxima temporada. Ahora, el neerlandés sentenció el futuro de otro 'crack' del conjunto de Old Trafford.

Cristiano Ronaldo no forma parte de los planes de ten Hag para la próxima temporada, según informó el Daily Star. En España, el diario AS reveló que el entorno del portugués no está al tanto de esta información. De todas maneras, la posibilidad de que el portugués pueda salir del equipo es latente, tanto que ya durante esta temporada, se mencionó esa posibilidad. Esto, sumado a los supuestos rumores sobre algunas discusiones en el vestuario, pondrían fin a esta efímera segunda etapa en Manchester United.

Mientras se debate sobre el futuro de CR7, ten Hag sigue pensando en la plantilla para la próxima temporada y también tendría sentenciada la salida de otro 'crack'. Según reveló ESPN, el neerlandés tampoco tendría en cuenta a Paul Pogba para su proyecto en Old Trafford. El francés termina su contrato a final de temporada y todo hace pensar que no renovará.

Pogba ha tenido una temporada con muchos altibajos, sobre todo afectado durante la primera parte por una lesión. En total, ha estado en 25 partidos (contando todas las competencias) y sólo tiene un gol anotado. Más allá de esto, su rendimiento nunca ha estado a la altura de lo que supo demostrar, por ejemplo, en Juventus o en la selección de Francia. Su futuro podría ser PSG, equipo con el que ya habría tenido algunos contactos, según Footmercato.

Manchester United tendría pensado anunciar la llegada de ten Hag en las próximas horas. En tanto, Ralf Rangnick pasaría a ocupar el rol de consultor, tal cual se había dicho apenas arribó a Old Trafford. Ambos deberán trabajar codo a codo para poder cambiar la realidad de este grande 'dormido' en las últimas temporadas.