La situación de Chelsea respecto a su venta deja en el aire varios posibles fichajes y salidas de futbolistas. Con la definición de la Premier League en los próximos días, a los Blues sólo le resta cumplir sus partidos, con la certeza de que ya tiene asegurada su clasificación a la próxima Champions League. Por lo cual, el interés de Thomas Tuchel pasa por los jugadores que pueden llegar al primer equipo.

En este sentido, al conjunto de Stamford Bridge deben volver algunos futbolistas de sus préstamos en diferentes clubes. Y hay dos casos que Tuchel ha mencionado recientemente y que ha dejado ver que los tendrá en cuenta, al menos, en la próxima pretemporada. De esta manera, sin tener que poner dinero de su bolsillo, los Blues ya tienen a sus primeros dos refuerzos para el verano.

Durante la rueda de prensa previa al partido ante Leicester City por Premier League, Tuchel habló de los dos jugadores cedidos que deben volver a Chelsea, Armando Broja y Conor Gallagher, y confirmó que serán tenidos en cuenta en la pretemporada. "Volverán, seguro. Los cedes para que vuelvan siendo mejores jugadores y más experimentados. Quiero tenerlos en pretemporada, será entonces cuando decida qué pasará con ellos", dijo.

El albanés Broja ha tenido un buen desempeño con Southampton donde marcó nueve goles en 38 partidos, mientras que el inglés Conor Gallagher lleva ocho tantos en 37 encuentros jugados con Crystal Palace. De hecho, éste último hasta ya ha tenido su debut en la selección de Inglaterra con Gareth Southgate. Ambos serán tenidos en cuenta con Tuchel y podrían tener continuidad de cara a la próxima temporada.

Christensen no jugará más en Chelsea

Tuchel fue consultado sobre la situación de Andreas Christensen, quien ya tendría todo arreglado con Barcelona para unirse la próxima temporada. En la rueda de prensa, dejó mal parado al danés respecto a su compromiso para con Chelsea. "Antes de la final de la FA Cup contra el Liverpool, me dijo que no podía jugar. Él tenía sus razones, pero son confidenciales. No es la primera vez que hace algo así", reveló. Por lo cual, el defensor ya no vestirá más de azul.