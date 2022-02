Jose Mourinho es uno de los entrenadores más consagrados de toda Europa, más allá de que en los últimos años no ha tenido tanto éxito. Uno de los clubes que más sufrió con el portugués fue Manchester United, donde si bien ganó dos títulos (Community Shield 2016 y Copa de la Liga 2016-17), quedó a deber. Y un exfutbolista del club, que hasta fue campeón del mundo con su selección, reveló en una entrevista el calvario que vivió con el técnico.

En una nota para un podcast oficial de Manchester United, Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, contó el mal trato que tuvo Mourinho con él y hasta una anécdota de un cumpleaños poco feliz que tuvo por una decisión de 'The Special One'.

"Tenía muchas ganas de jugar bajos sus órdenes. Me había querido fichar dos veces cuando entrenaba al Inter y al Real Madrid", comenzó contando. Pero, con el tiempo, la situación cambió radicalmente. "Fue muy extraño. Estaba en forma. Venía de jugar la Eurocopa. Sucedió el día de mi cumpleaños 32 (1 de agosto de 2016). Llegué al vestuario y quería cambiarme, pero alguien me dijo que no podía entrar, que debía cambiarme y entrenar con el filial", confesó.

"Tenía mucho respeto por Mourinho, pero no entendía la situación ni por qué no me dejaba entrenar con el primer equipo", agregó el alemán. Finalmente, el cuestionado entrenador le explicó realmente lo que pasó, pero no dejó conforme al jugador. "Estaba muy dolido porque nadie me dirigía la palabra. Luego hablé con Mourinho y me explicó algo que no entendí y que tenía que ver con la segunda lesión que tuve en mi primer año en Mánchester", comentó.

Schweinsteiger, al final, tuvo una charla final con Mourinho donde éste le pidió perdón y "reconoció que había cometido un error". Sin embargo, su paso por Manchester United terminó por ser el principio del final para su carrera. En 2017, pasó a la MLS para jugar en el Chicago Fire hasta que se retiró del fútbol profesional en 2019. En Old Trafford jugó tan sólo 35 partidos y marcó dos goles.