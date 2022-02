Más contratiempos para Manchester United. Luego de lo que ha sido un mercado de invierno con puras salidas, sumado al escándalo por el caso Mason Greenwood, debe volver a jugar tras el parón internacional con varias bajas en el ataque. Esto obligaría a Ralf Rangnick a tomar una decisión que involucra de lleno a Cristiano Ronaldo, quien se vería obligado a reinventarse en este equipo.

El caso Greenwood ha causado una brutal turbulencia en los alrededores de Old Trafford. Desde el club ya sentaron postura y el jugador no será parte del equipo hasta nuevo aviso. Y esto no podría ocurrir en peor momento, justo cuando el club de los 'Diablos Rojos' dejó ir a varios futbolistas en el mercado de enero.

Las bajas más 'sensibles', en este sentido, son las de Anthony Martial, Amad Diallo y Donny van de Beek. Tres jugadores de recambio que achican la plantilla de Manchester United, pero que obligarían a Rangnick a tomar la decisión de cambiar de posición a Cristiano Ronaldo, según reporta el Manchester Evening News.

Con poco recambio en las posiciones de ataque, sobre todo por las bandas, Cristiano Ronaldo podría retroceder unos metros y empezar desde el costado izquierdo, mientras que jugadores como Anthony Elanga, Marcus Rashford y Edinson Cavani se ocuparían del ataque. Si esto ocurre, el portugués se verá obligado a un sacrificio aún mayor en el retroceso y en la presión.

Rangnick trabaja de lleno en lo que será el próximo partido de Manchester United ante Middlesbrough por la cuarta ronda de la FA Cup este viernes. Luego, tendrá un trajín importante con seis partidos en menos de 20 días: cinco por Premier League (Burnley, Southampton, Brighton, Leeds y Watford) y el primer duelo por los octavos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid.