Bayern Múnich dejó atrás los dos empates consecutivos que arrastraba de la Bundesliga y arrancó la Champions League con victoria ante Inter. Ahora tiene otros dos compromisos importantes: Stuttgart por el torneo local y Barcelona por la competencia europea. Pero la mala noticia para Julian Nagelsmann es que pierde a uno de sus futbolistas más importantes para ambos encuentros debido a una lesión.

El propio entrenador del Bayern confirmó la lesión muscular que sufrió Kingsley Coman durante el entrenamiento de este viernes. La alta competencia y la seguidilla de partidos ha provocado que el francés tenga una lesión muscular, que le impedirá estar en competencia por las próximas semanas.

"King (Coman) se ha lesionado hoy en el entrenamiento (...) Es una lesión muscular, fue difícil intuir el alcance. En el mejor de los casos es una distensión, en el peor un desgarro muscular. Espero que sea una rotura de fibras y que no se vean afectadas varias fibras que se junten en un haz", informó Nagelsmann durante la rueda de prensa previa al partido ante Stuttgart.

Según el parte médico del conjunto bávaro, Coman ha sufrido un pequeño desgarro en la parte posterior del muslo derecho. De esta manera, es baja para jugar el partido de Bundesliga y también para enfrentar a Barcelona por Champions League en Alemania. La lesión le demandaría al menos dos semanas de recuperación.

Con la baja del francés, Nagelsmann se ve obligado a rotar, ya que la mira está puesta en el juego ante el Barça del próximo martes. "La lesión de King no influye, Leroy tendrá descanso y no jugará de inicio (ante Stuttgart) porque también se desgastó contra el Inter. También tenemos a Jamal (Musiala) y a Mathys Tel, que no ha tenido mucha carga, y a Serge (Gnabry), que no ha jugado mucho últimamente", anticipó el entrenador.