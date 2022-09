La situación de Paul Pogba a nivel deportivo y extradeportivo tiene en alerta a los fanáticos de la Selección de Francia. El seleccionador, Didier Deschamps ha hablado en conferencia de prensa sobre todo lo que rodea al mediocampista de Juventus.

Paul Pogba ha estado bajo la mirada de todos en las últimas semanas. Por una parte, se encuentra toda la polémica relacionada a su hermano, quien acusó al fútbolista de Juventus de haber acudido a la brujería para perjudicar a Kylian Mbappé. El caso está en manos de la justicia.

Por el otro lado, se encuentra su condición física. El francés se ha sometido a una cirugía de rodilla por un problema en el menisco y se desconoce si le darán los tiempos para llegar en condiciones al Mundial de Qatar 2022.

Declaraciones de Deschamps

En conferencia de prensa, Didier Deschamps fue cuestionado por el caso de Paul Pogba y su hermano. "Hablé regularmente con Paul. No me pidan que intervenga en las historias. Hoy tiene problemas en su ámbito privado, con la justicia que está haciendo su trabajo. A pesar de todo, es alguien sólido, con carácter y enfocado en el campo".

Así mismo, el seleccionador dejó en claro que el volante solo será convocado en caso de estar al pleno a nivel físico. "Si Pogba no ha jugado con la Juve, no lo llevaría. No viene si no está en forma. Desde que estoy aquí, nunca he llevado a un jugador si no está completamente recuperado. Paul tiene suficiente autoestima para venir solo si es competitivo. Nunca me iré con un jugador, sea quien sea, que no esté al 100%".