Un gol del uruguayo fue determinante para que Real Madrid se quede con el último clásico español, Federico Valverde fue le héroe en el duelo de la Supercopa que terminó con un 3-2 en favor del Merengue.

Pajarito Valverde ingresó al partido cuando el Real ganaba por 2 a 1, y reemplazó a Luka Modric, la gran figura hasta ese momento, pero al Real Madrid se le cayó el plan cuando Ansu Fati anotó el gol del empate, y ya sin Modric en cancha, debía ir a busca del triunfo. Es ahí donde se agigantó la figura del nacido en Uruguay.

Fede Valverde tiene el alma de todo jugador rio platense, se agranda en las díficiles y le suma la garra charrúa a cada pelota que juega, por eso fue vital en la prórroga. El uruguayo se metió entre los dos extremos, Rodrygo habilitó a Vini, pero el brasileño dejó pasar la pelota para que Fede Valverde anote el gol del triunfo.

Desde ese momento se selló un vínculo entre Valverde y la afición del Real Madrid, aunque Pajarito lleva más de tres años en la Casa Blanca y tenía ya cinco goles anotados en LaLiga, ese tanto, su sexto con la camiseta Merengue, fue el más imoportante hasta el momento desde que llegó a España.

Ahora el propio jugador lo puso en claro, en una entrevista con Cadena Ser, aseguró que nunca jugará en Barcelona, por "respeto al Madrid, al escudo que me da de comer, me da cariño y a los valores que me enseñaron en casa".