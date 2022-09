Tras una jornada llena de polémica que fue saldada con victoria Merengue, Vinicius utilizó sus redes sociales para responder a los hechos que se tomaron un derbi de Madrid más que particular.

No fue un Atlético vs. Real Madrid más. La tensión generada en los días previos al derbi de la capital española acaparó todo, uniendo a prensa, jugadores, aficiones y directivos en un coctel molotov que afortunadamente no pasó a mayores. Tras el 1-2 de los Merengues en el Metropolitano, Vinicius explotó en redes sociales.

El extremo brasileño de 22 años fue el gran protagonista de una semana donde diversos medios analizaron la moralidad de sus festejos, donde se acusó al Chiringuito de trinos racistas contra la estrella del Real Madrid y donde nuevamente se vivieron penosos hechos en los aledaños del Metropolitano durante la previa del derbi.

Gritos de ‘mono’ volvieron a escucharse a las afueras del estadio del Atlético de Madrid en la previa de un derbi donde todo pasaba alrededor del carioca. En un ambiente más que tenso y donde durante el encuentro hubo todo tipo de choques, el final del partido estelar de la jornada seis de LaLiga trajo las reacciones en redes sociales de un Vinicius Jr. que explotó tras su semana más particular desde que llegase a la capital española.

Sin filtro

Por medio de su cuenta de Twitter y tras recibir una aluvión de mensajes de apoyo en relación con los últimos acontecimientos, el brasileño publicó diversos mensajes donde hacía referencia a uno de los cánticos más famosos con los que cuenta el derbi de Madrid en la última década. Siguiendo la letra de dicha canción, Vinicius recordó las finales perdidas por los Colchoneros en Milán o Lisboa ante el rival de toda la vida.

“Los años van pasando. Y todo sigue igual. Perdiendo las finales Contra nuestro Real. No importa lo que digan Nunca lo olvidarán Lloraron en Lisboa Lloraron en Milán”, la canción utilizada por Vinicius Jr. para tomarse su revancha en una semana donde tras diversos hechos racistas y una polémica sin precedentes a corto plazo en el derbi de Madrid, los Merengues siguen en lo más alto de LaLiga.