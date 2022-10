Xavi Hernández rompió el silencio sobre el ritmo goleador de un ex Barcelona

Barcelona recibe a Celta de Vigo en el marco de la octava jornada de la Liga de España, ante ese contexto, Xavi Hernández habló para la prensa, y dentro de sus apreciaciones tuvo palabras sobre un jugador que atraviesa por un momento excepcional.

Se trata de Ferran Jutglá, un delantero de 23 años quien fue criado deportivamente en el Culé, y que ahora arrastra un gran presente a puro gol con Brujas, uno de los sorpresivos líderes de uno de los grupos de Champions League, en el cual comparten con Atlético de Madrid, Porto y Bayer Leverkusen.

En conferencia de prensa indicó: "me alegro mucho por Ferran. Lo conocemos mucho, lo conocían los analistas que lo tuvieron en el Sant Andreu juvenil y me hablaron mucho de él y muy bien. Y el año pasado rindió, en el momento que jugó rindió. Pero era una oportunidad para él. Aquí lo hubiera tenido realmente difícil”.

Sin embargo, el director técnico añadió del poco tiempo de juego que tendría si se hubiera mantenido en las filas del Blaugrana que quiere darle cacería a Real Madrid: “tenemos a Lewandowski delante, entonces ¿dónde ponemos a Ferran, qué hacemos? Es difícil".

Añadió además que "es más fácil rendir fuera del Barça que en el Barça", esto teniendo en cuenta que el futbolista está brillando con el cuadro belga y en el que lleva ocho goles, dos de ellos precisamente en la Liga de Campeones, en la que son un equipo para tener en cuenta.

Finalmente, le dio un espaldarazo al joven jugador: "me alegro mucho por él, porque se lo merece. Es trabajador y está marcando diferencias en una competición tremenda, la Champions, y no descartamos nada en un futuro, pero no es lo mismo un equipo que otro".