En lo que va del año, Gerard Piqué jugó apenas partidos amistosos, en los encuentros oficiales aún no ha sumado minutos con Xavi que sigue reforzando su defensa.

Barcelona busca inscribir a Koundé, ya llegó Andreas Christensen, y aunque todavía no pudo jugar el francés, Gerard Piqué, el defensor icónico del Barcelona en otras temporadas, todavía no ha debutado en LaLiga.

Barcelona prioriza esa habilitación de Joules Koundé, y al respecto se habló en la conferencia de prensa previa al choque con el Valladolid de Xavi se habló de ese tema, en la que el entrnador mostró su firmeza y seguridad de poder inscribirlo.

"Seré claro, no adulteraremos nunca la competición. Somos optimistas. Estamos convencidos de que lo podemos inscribir. Es un tema de cuadrar números", explicó el DT, pero la cuestionante viene pensando que sin Koundpe habilitado Piqué ya no tenía lugar en el once.

Con el francés será la cuarta opción en defensa, por lo que Xavi fue tajante sobre su actual relación con Gerard Piqué y contó que el defensor estaba en tema y que sabía que esta temporada la competencia iba a ser muy dura.

"Hablé con Gerard, antes de irnos de vacaciones. Fui claro, le dije que nos reforzaríamos y que no le sería fácil. Nos puede ayudar en otro tipo de rol. Hay competencia para todos. Intento eligir lo mejor para ganar partidos. Depende de sus sensaciones y de las mías. Y de cómo compita cuando tenga oportunidades", sentenció el entrenador Culé.