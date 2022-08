Mientras espera por la inscripción de Jules Koundé y analiza el choque contra Valladolid, por Barcelona nadie niega que el sorteo de la Champions League estuvo lejos de sonreír a los culés. Bayern Múnich, Inter de Milan y Victoria Plzen acompañarán a los blaugranas en el famoso grupo ‘de la muerte’, así como en una travesía donde en caso de no pisar octavos de final, el resultado puede catastrófico.

Todo comenzó un 8 de diciembre de 2021, cuando un enrabiado Bayern eliminaba al Barcelona de la fase de grupos de la Liga de Campeones, le enviaba al infierno de la Europa League y daba comienzo a una dura temporada desde lo financiero. Se perdieron decenas de millones, hubo que vender activos e hipotecar el club a los éxitos deportivos que se espera que lleguen en los próximos meses.

La crisis financiera llevó a Joan Laporta a activar palancas que se encuentran condicionadas por la necesidad de ingresar dinero por medio de premios y trofeos. Sin estos no podrá justificarse la inversión realizada, se perderá aún más dinero y no hay ya patas de la mesa para poner en el mercado. MARCA no duda, para Barcelona superar el grupo ‘de la muerte’ en la Champions va más allá de lo deportivo.

Millonarias pérdidas

No meterse en octavos de final tiene un coste en premios de la UEFA por un valor cercano a los 10 millones de euros que pueden llegar hasta los 50 kilos si contamos cada fase final del torneo que se perderían los culés. A todo esto se le suma la venta de entradas, los derechos televisivos y el dinero que mueve cada gran cita de la Liga de Campeones.

No superar el grupo ‘de la muerte’ tendrá un enorme coste desde lo deportivo para Barcelona, pero por encima de todo uno económico. Hasta 70 millones de euros que no se tienen en el Camp Nou a día de hoy pueden esfumarse si es que Xavi Hernández y compañía no eliminan a dos de sus rivales en las próximas semanas. Las palancas de Laporta dependen de la Liga de Campeones y sin esta, se hará insostenible aguantar un proyecto hecho a base de talonario.