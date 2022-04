Barcelona tiene un sólo objetivo de cara al final de temporada. Terminar LaLiga de la mejor manera posible y asegurar un lugar en la próxima Champions League. Xavi Hernández sabe bien esto, aunque por su cabeza sabe que el equipo todavía extraña a montones la presencia de quien supo ser su máxima figura por más de una década: Lionel Messi.

El propio Xavi recordó al argentino en la rueda de prensa previa al partido de liga ante Rayo Vallecano, que se jugará este domingo. La mención fue una sorpresa, ya que la pregunta del periodista había sido por la evolución del equipo y cómo ha ido implementado su modelo y filosofía. Allí fue cuando el exmediocampista se refirió a su excompañero.

"Hay que entender que estamos en la era post Messi, que ya es difícil de por sí. Él te generaba situaciones de ganar partidos y hay que tener mucha paciencia", expuso Xavi. "Soy el primero que me ilusioné en ganar títulos y no se nos ha dado. El año que viene nos tenemos que reforzar y hay que ser valientes, pero hay que ser realistas. Años atrás decíamos aquello de si la era post Messi, la era post Messi... pues ahí estamos y no está siendo fácil", reforzó en su pensamiento.

La mención a Messi y cómo ha hecho falta en el equipo se debe a los vaivenes que ha sufrido Barcelona en esta temporada. "Hay momentos de todo. Ha habido momentos de ciencia ficción, como el 0-4 en el Bernabéu, pero también de terror, como la situación del Covid o cuando íbamos novenos en Liga. Es nuestra realidad y debemos afrontarla", explicó el técnico.

Xavi Hernández ya lleva 31 partidos como entrenador de Barcelona, de los cuales ha ganado 17, empató ocho y sólo perdió seis. Buenos números en poco tiempo, pero con la certeza de que no podrá aspirar a ningún título en esta temporada. Sólo resta esperar a lo que será el mercado y la próxima campaña donde el conjunto 'culé' está obligado a ser protagonista.