Xavi reconoce a Dembélé frente a todos en Barcelona: "Miradle, que encima no tiene ni contrato"

La era de Xavi Hernández parecía devolver a Barcelona a lo más alto de Europa nuevamente. Llegó a tener un importante invicto de 15 partidos sin perder en todas las competencias, hasta que llegó Eintracht Frankfurt y sacudió el Camp Nou con una contundente victoria. Para colmo, el conjunto catalán también cayó ante Cádiz en liga y volvieron a aparecer las críticas.

El esfuerzo y el compromiso no se negocian para Xavi. Pero los ánimos del equipo han caído luego de la debacle provocada por el Eintracht y eso lo nota el entrenador, quien ha tratado de levantarlo de cara a una parte final de LaLiga donde debe ganar lo que le queda para asegurar la plaza en la próxima Champions League.

En este sentido, una información de El Chiringuito sorprendió en España por las palabras que dijo Xavi Hernández para levantar a la plantilla de Barcelona. En este sentido, el técnico destacó por encima de todos al francés Ousmane Dembélé, a quien le reconoció el compromiso que tuvo en los últimos partidos, ya que fue de lo mejor del equipo.

Una de las frases que dijo Xavi al vestuario en referencia a Dembélé fue la siguiente. "Miradle, que no tiene ni contrato", apuntó. En este sentido, para el técnico ha sido un "ejemplo de compromiso" en la plantilla, aún cuando no tiene su futuro asegurado en el club catalán, ya que termina a final de temporada y no definió su continuidad.

Según el citado medio, Xavi Hernández también tuvo una conversación aparte con tres futbolistas que no estuvieron a la altura de lo que pide él y tuvieron actitudes reprochables en el juego. Estos tres jugadores fueron Memphis Depay, Frenkie de Jong y Clément Lenglet.