Barcelona jugará la fecha número 18 de La Liga española ante Elche, en el estadio Camp Nou. El compromiso tiene altas expectativas, ya que según, Xavi Hernández, será una oportunidad para comenzar la reivindicación y, mejor aún, ante su gente.

En Rueda de prensa, este viernes 17 de diciembre, el estratega de la institución catalana entregó unas nutridas declaraciones, en las que habló de diferentes temas, concernientes al futuro cercano y lejano del club, que atraviesa por un presente altamente complicado.

Pues bien, iniciando su comparecencia ante los periodistas indicó sobre su inicio en el equipo que: “nos está costando más de lo que pensábamos hacer nuestro juego, pero somos positivos, estamos mejorando en muchos aspectos, jugamos en casa y es el último partido del año. Estamos en el buen camino, aunque nos hace falta más tiempo”.

Increíblemente, dio una declaración, en la que compromete particularmente a sus dirigidos: “hay jugadores a los que les cuesta entender el juego de posición, sorprende que sea así estando en el Barça, pero es así. Hay que cambiar el chip y trabajarlo más".

Además, aprovechó para referirse a lo que está sucediendo con Ousmane Dembélé, atacante francés que se ve algo relegado del once, pero sobre el que dijo: “él quiere seguir, está feliz aquí y soy positivo, ya conoce el proyecto deportivo que habrá y la importancia que tendrá. No puedo dar más detalles”.

También es consciente que sumar de a tres es imperativo en el club: “lograr resultados, porque esto va de ganar, si trabajamos bien y no ganamos no sirve de nada. El objetivo principal es acabar entre los cuatro primeros, pero no descartamos nada, queremos ganar títulos y se pueden recortar diferencias”.

Finalmente, sentenció sobre el evetnual fichaje de Erling Haaland: “tenemos una situación económica difícil y no será fácil reforzarse, hay un problema con la masa salarial y con las fichas, veremos qué sucede. ¿Tebas? A todo el mundo le interesaría y a él el primero, que un jugador como Haaland esté en la Liga”.