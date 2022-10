Aunque los jugadores estarán en la convocatoria, todo apunta que Xavi meterá mano en el once inicial y no estarán en el equipo ni Piqué ni Jordi Alba.

La decepción de la Champions League para Barcelona comienza a quedar atrás, pero las secuelas siguen, era inevitable hablar en la previa del El Clásico de lo que ha dejado anímicamente el partido con Inter de cara al juego más importante en LaLiga.

Ante Real Madrid, Xavi cree que tendrá un equipo fortalecido a pesar del tropezón europeo y dijo que su equipo está bien, "veo al equipo implicado, con alma y coraje. Las sensaciones en Europa respecto a la temporada pasada son mucho mejores. Yo siempre intento quedarme con las cosas positivas", dijo Xavi intentando cambiar el chip del partido.

Pero ese encuentro ha dejado, una vez más en el foco de la tormenta a Gerar Piqué, el defensor que tuvo que ser titular en Champions por las bajas que tiene Barcelona en esa zona del campo de juego. Y ahora, todo apunta que el jugador histórico volverá al banco a pesar de seguir teniendo bajas.

Y entonces surgió la duda, Barcelona no tendrá a Piqué ni Jordi Alba en su once, las llamadas "vacas sagradas del Barcelona": "Puede ser. Veremos qué pasa. Ya ha pasado esta temporada. Estas cosas ni las miro. Todo se enfoca hacia los capitanes, pero somos un equipo. Todos los jugadores son importantes, no solo los once titulares. El fútbol ha cambiado: hay cinco cambios y todos tienen que estar preparados".

El objetivo del Barcelona es mantener el liderato, y Xavi lo tienen completamente claro en la previa a El Clásico: "Es una gran oportunidad para nosotros. Somos los líderes de la Liga y queremos seguir siéndolo a partir de mañana. Queremos cambiar el chip. Si somos positivos, todo irá bien".