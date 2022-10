Carlo Ancelotti esperó hasta el último momento, pero decidió dejarlo fuera de la lista de convocados para no apurar su recuperación y decide jugar El Clásico sin él.

Real Madrid lo intentó, pero no recuperó a una de sus figuras de cara al Clásico ante Barcelona

Llegó el fin de semana del El Clásico, Real Madrid y Barcelona buscaron recuperar a sus principales jugadores para este partido decisivo, ambos están peleando la cima de LaLiga y el partido del 16 de octubre entre ambos definirá ese liderato, aunque faltará mucho para el final del torneo, el objetivo de amnbos es terminar ahí el año.

Una de las principales ausencias que ha tenido el Real Madrid en las últimas semanas, ha sido la de su arquero Thibaut Courtois, decisivo para el Merengue en los partidos claves de la pasada temporada, no pudieron recuperarlo para el choque con Barcelona.

Courtois no se ha recuperado de su ciatalgia y no podrá estar en el clásico. Se esperó hasta el último momento, pero los plazos no han cuadradado con la recuperación y tampoco se quería forzar al guardameta belga, por eso queda fuera de la lista de convocados.

La lista de convocados del Real Madrid

En la lista aparecen Benzema, con algunas molestias, Rüdiger que tuvo un grave corte en el rostro en la semana jugando en la Champions League, pero la sentida baja del arquero belga, le dará una vez más la titularidad a Lunin, el arquero ucraniano que vino siendo el titular en los juegos donde Courtois estuvo ausente.