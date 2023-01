Este lunes 2 de enero, Espanyol impugnó oficialmente el derbi ante FC Barcelona por la alineación de Robert Lewandowski. El club azulgrana formó al polaco en el once inicial por la suspensión cautelar del castigo y Xavi Hernández ha hablado al respecto.

Robert Lewandowski debía cumplir 3 partidos de suspensión tras su expulsión en el partido ante Osasuna previo al parón internacional. Sin embargo, FC Barcelona recibió la suspensión cautelar del castigo otorgada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid.

Fue por este motivo que Espanyol decidió impugnar el partido del pasado 31 de diciembre, ya que la decisión vino por parte de la Justicia ordinaria y no por parte de la RFEF o LaLiga. Los Pericos acusan alineación indebida por parte del club culé.

Palabras de Xavi

Xavi Hernández fue cuestionado por la impugnación del partido en la conferencia de prensa previa a la Copa del Rey. "Nosotros hemos hecho lo que nos han dicho. Esto ha salido de un juez. Hemos seguido las instrucciones de un juez. Hicimos lo que tocaba. Si el Espanyol cree que es lo correcto, me parece bien porque para ellos lo es. Nosotros hicimos lo que tocaba".

El entrenador se quejó por la situación de Lewandowski, ya que hay decisiones de las autoridades deportivas y ordinarias enfrentadas. "Es una incertidumbre no saber cuándo se resuelve la sanción. Le he dicho al jugador que no piense en la sanción, que ya nos avisarán cómo fue. No es una sanción fácil ni agradable para nosotros ni para los rivales".