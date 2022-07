FC Barcelona ha reforzado su frente de ataque con piezas de alto nivel y hay varios futbolistas que han quedado sin espacio en el plantel azulgrana para la próxima temporada. Uno de los afectados por el extraordinario mercado del club catalán es Memphis Depay. Xavi Hernández ya tomó una decisión sobre el futuro del neerlandés.

Fue hace unos pocos días que se dio a conocer que Memphis Depay no se negaba a su salida de FC Barcelona siempre y cuando se le garantizara un destino en el que pueda competir al máximo nivel del fútbol europeo. Ahora se conoce la postura del club catalán.

Queda claro que con jugagadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres y Ansu Fati, sumados a las nuevas incorporaciones de Robert Lewandowski y Raphinha, Memphis Depay queda sin espacio. Es por esto que se viene especulando sobre su posible salida.

Decisión de Xavi

Según informa el diario AS, Xavi Hernández ha hecho saber a Memphis que no cuenta con él para la próxima temporada. Por ende, el atacante deberá salir del Camp Nou si no desea pasar la mayor parte de la campaña en el banquillo de suplentes.

En este sentido, FC Barcelona valorará cualquier oferta cercana a los 20 millones de euros que llegue por el jugador. El club sabe que el futbolista tiene mercado en la Premier League y pueden sacar un beneficio económico de su salida en este mercado de pases.