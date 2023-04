Didier Drogba opinó sobre Chelsea, luego de la eliminación de Champions League ante Real Madrid. Lampard fue consultado sobre estos comentarios y no supo qué responder.

"Ya no reconozco...": Drogba lanza la cruda verdad de Chelsea y deja sin respuesta a Lampard

Chelsea perdió su última posibilidad de título en esta temporada al quedar eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos de Real Madrid. En Stamford Bridge volvió a sucumbir como en el Santiago Bernabéu y se llevó otro 0-2, que lo dejó afuera de la máxima competencia europea. Por supuesto, las críticas no faltaron y las más dolorosas llegaron desde el lado de una leyenda del club: Didier Drogba.

El exdelantero marfileño es palabra autorizada para hablar sobre la actualidad de los Blues. En declaraciones a Canal Plus, cuestionó el presente del club, sobre todo con la política de fichajes del presidente Todd Boehly, comparándolo con la era de Roman Abramovich.

"Me cuesta mucho ver cómo se deshacían de ciertas personas... deberían volver a los principios y valores que tenían. Ya no reconozco a mi club, no es el mismo", criticó con dureza Drogba. Y siguió: "Hay un nuevo propietario y una nueva visión. Por supuesto, tratamos de compararlo con lo que sucedió durante la era Abramovich donde se trajeron muchos jugadores, pero las decisiones fueron muy inteligentes".

"Trayendo a jugadores como Petr Cech, Andriy Shevchenko, Herman Crespo, Michael Essien, Didier Drogba, Florent Malouda y yo sigo... Se hizo para ganar títulos. Son jugadores con cierta experiencia. La estrategia ahora es diferente; apostamos por jugadores jóvenes. Pero un vestuario de más de 30 jugadores es difícil (de manejar) para un técnico", sentenció.

¿Qué dijo Lampard sobre las críticas de Drogba?

Las palabras de Drogba retumbaron fuerte en Inglaterra y, tras la nueva derrota ante el Madrid, Frank Lampard, entrenador interino de Chelsea, fue consultado al respecto, pero no tuvo una respuesta clara. "Son comentarios de Didier, lo siento", fue lo único que dijo para evitar cualquier polémica.

Lampard, a sus 44 años, tiene su segunda etapa al frente del primer equipo, que ya lleva tres entrenadores en esta temporada (Thomas Tuchel y Graham Potter). En sus cuatro partidos como interino, los perdió todos (ambos ante el Madrid, Wolves y Brighton por Premier League). Es la primera vez desde 1993 que Chelsea lleva una racha de cuatro derrotas de forma consecutiva.