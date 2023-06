El mercado de verano empieza fuerte en Inglaterra. Uno de los clubes a prestar atención es Newcastle. Es que la próxima temporada jugará la Champions League y para competir tanto en esta competencia como en la Premier necesitará fichajes. Uno de sus grandes objetivos es Nicolò Barella, que viene de jugar la final del certamen europeo con Inter.

The Telegraph asegura que Newcastle estaría muy cerca de fichar a Barella por una cifra de 58 millones de euros (50 millones de libras esterlinas), que se le pagarán a Inter de Milán. Sería un verdadero bombazo de mercado y, quizá, el primero del conjunto de dirigido por Eddie Howe en este verano.

“El acuerdo es factible, y en los últimos días se han mantenido intensas conversaciones. Pero aún queda trabajo por hacer para concluir las negociaciones“, es lo que asegura el citado medio inglés. Barella, a su vez, se convertiría en el jugador mejor pago de este equipo. También sería el segundo fichaje más caro de su historia, por detrás de Alexander Isak, por quien pagaron 70 millones de euros el pasado verano.

El mediocampista italiano, campeón con la Azzurri de la Eurocopa 2020 (jugada en 2021), es uno de los principales objetivos de Newcastle. Se suma a James Maddison, quien todavía no definió su futuro luego de descender con Leicester City.

Fabrizio Romano desmiente acuerdo entre Barella, Inter y Newcastle

Sin embargo, las informaciones que surgieron desde Inglaterra fueron desmentidas por el periodista Fabrizio Romano. Según este especialista en mercado, hay un interés real de Newcastle por fichar a Barella, pero de momento no hay ninguna clase de acuerdo.

Es más, Inter no recibió ningún tipo de oferta formal y el jugador, por su parte, no tendría aún acuerdo por su contrato en las Urracas. Se dice que los Nerazzurri pretenden un monto mucho mayor a los 58 millones de euros. De todas maneras, será una de las novelas a seguir en este mercado europeo. Y hay un dato no menor: al Inter le urge vender algún futbolista para equilibrar cuentas.