Si hay un entrenador que tiene experiencia en instancias decisivas y, sobre todo, en Champions League, ese es Carlo Ancelotti. El italiano llegó al cruce con el Manchester City de Pep Guardiola con ocho Semifinales en la competición continental en su haber, de las cuales se quedó con el pase a la final en cinco (y de esas cinco finales ganó cuatro, dos con el Milan y dos con el Real Madrid).

Por eso es una palabra más que autorizada para opinar de lo que puede llegar a suceder en la cita que los merengues tienen este miércoles 17 de mayo a las 21:00 horas de Europa Central en el Etihad Stadium, la cual, por cierto, contará con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak (en el VAR estará escoltado por su compatriota Tomasz Kwiatkowski).

De hecho, fue lo que hizo Carlo Ancelotti que, en el entrenamiento en el que último detalles, le compartió a sus dirigidos en el Real Madrid su percepción del duelo que se les avecina con el Manchester City por la Semifinal de Vuelta de la UEFA Champions League (la ida en el Estadio Santiago Bernabéu terminó 1 a 1 con goles de Vinícis Júnior y Kevin De Bruyne).

”20, 25, 30 minutos, hay que sufrir y tenemos que aguantar. Ellos nos han hecho sufrir”, fueron las palabras del estratega del elenco principal de la Casa Blanca en referencia con el partido que afrontarán ante el conjunto comandado por Pep Guardiola, frase que fue captada por la cámara del programa español El Chiringuito.

La duda principal de Carlo Ancelotti

El once del Real Madrid no está confirmado, principalmente, por la duda que tiene Carlo Ancelotti con Eduardo Camavinga. El francés sufrió un golpe en el partido con el Getafe, por eso no llegará en óptimas condiciones al juego con el Manchester City de este miércoles 17 de mayo por la noche. No obstante, a pesar de que no estará al 100 por ciento, se presume que de todos modos jugará y que ocupará el lateral izquierdo.