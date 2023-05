El Fútbol Club Barcelona ya no tiene objetivos deportivos por delante. Lo único que le quedaba por intentar ganar en esta temporada era LaLiga y la consiguió a cuatro fechas del final del calendario con la goleada por 4 a 2 sobre el Espanyol. Por eso, de ahora en adelante, Joan Laporta tendrá un único fin: buscar que Lionel Messi regrese.

Al respecto, el presidente de la entidad blaugrana, probablemente más relajado gracias a que los dirigidos por Xavi Hernández aseguraron el título de liga número 27, se empezó a expresar a raíz de las cuestiones que están envolviendo el futuro del Campeón del Mundo, de una manera notablemente diferente. Incluso, hasta atacó -sutilmente para no afectar otros intereses- a su principal competidor proveniente de Medio Oriente.

“Con todos los respetos para Arabia Saudita, el Barça es el Barça y es la casa de Lionel Messi. El Barça puede competir con todo el mundo, la historia nos avala. Y Arabia Saudita está haciendo muy buen trabajo y están invirtiendo y trabajando muy bien, pero el Barça es el Barça”, señaló Joan Laporta en una conversación que mantuvo con el programa ‘Els matins’ de TV3.

En esa misma línea, por primera vez fue demasiado claro en que mantiene el contacto con Leo: “He hablado para, de alguna forma, reconducir una situación que se produjo donde tuve que poner la institución por encima de todo, incluso de él, el mejor jugador del mundo. Fue una conversación muy cariñosa y agradable, nos hemos mandado mensajes últimamente, le felicité por el Mundial, él ha vuelto, nos conocemos desde hace años, desde que tiene 14 años. Hay relación”.

Para cerrar, hizo una aclaración relevante en relación con los números que precisa el FC Barcelona para que el regreso de Lionel Messi entre en los cánones permitidos por LaLiga: “Nosotros no queremos entrar en estas cifras porque sería recular y volver a encontrar la situación que nos encontramos, y no quiero que vuelva a pasar. Son cifras que no pensamos que tengamos que afrontar, no hablando de Messi solo, sino de cualquier jugador”.