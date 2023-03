Desde Francia desvelan los últimos movimientos de David Beckham y la MLS para buscar el fichaje de Lionel Messi a final de temporada. Inter de Miami será el primero en ofrecerse como nueva casa del argentino, pero no se descarta ni mucho menos que La Pulga tenga su propio club.

El futuro de Lionel Andrés Messi por la Ligue 1 y PSG sigue en el aire, con muchos interesados trabajando para conseguir la firma del argentino y con la MLS como potencial destino movimiento ficha desde la sombra. Llega la hora de David Beckham, así como de llevar el soccer al siguiente nivel en todos los sentidos.

L’Equipe y AS son quienes informan como desde París siguen adelante con su deseo por renovar al argentino, así como que solo le ofrecerían un año de contrato que no encajaría con las pretensiones del entorno del rosarino. Teniendo en cuenta que Barcelona tendrá prácticamente imposible su contratación por motivos económicos y que no existen a día de hoy otros interesados por hacerse con sus servicios, la Major League Soccer traza su plan para que Messi, si todo llega a buen puerto, pueda comenzar su aventura por Norteamérica desde el mes de julio.

Lo primero pasa por ofrecer de manera formal al Inter de Miami como nuevo hogar de La Pulga, por la creación de un plan creativo para intentar convencer al entorno de Lionel que se parezca y de qué manera al se ejecutó para traer a Beckham en 2007 rumbo al L.A Galaxy. Dicha colaboración entre la liga y los clubes permitió al inglés cobrar cerca de 30 millones de dólares anuales entre sueldo y acuerdos comerciales.

¿Franquicia propia en la MLS?

Pero el plan del fútbol norteamericano va más allá y pretende que Messi no solo sea jugador de su liga o un activo más de la expansión del soccer. Teniendo en cuenta como el Mundial del 2026 tendrá a USA como principal protagonistas, desde AS desvelan como el torneo ofrecerá a Lionel la posibilidad de empezar a levantar su propio equipo en la primera división de fútbol de Norteamérica.

El otorgarle propiedades inmobiliarias en un estadio a Messi por medio de las marcas que patrocinan el torneo será vital en un operativo seducción donde se pretende que Lionel juege en Estados Unidos, pero por encima de todo que de cara al 2026 tenga la posibilidad de ser amo de uno de los clubes de la MLS. Todo quedará en manos de Lionel, pero desde USA ya mueven ficha para hacerse con sus servicios en un hipotético fichaje que va más allá del terreno de juego.