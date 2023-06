Una inesperada salida sufrió el Barcelona en esta temporada. Esto debido a que otro argentino y viejo conocido dejó la institución luego de haber participado en las divisiones inferiores del cuadro catalán.

Pese a estar solo un año integrando a la juvenil, logró conquistar el título de la liga y dar tiraje a una importante cantidad de jugadores para el primer equipo.

Esta salida tiene relación directa con Javier Saviola. El ‘Conejo’ estuvo como ayudante técnico en la reciente temporada en el juvenil A del Barcelona. El equipo conquistó el torneo local pero sucumbió en la Copa de Campeones ante el Athletic Club, y en octavos de final de la UEFA Youth League ante el que sería el campeón: AZ Alkmaar.

Pese a ello, el balance fue positivo para el ex seleccionado. “Termina una aventura que empezó en julio pasado y que me ha hecho muy feliz. Trabajar y aprender al lado de este staff y estos jugadores ha sido un privilegio enorme. Me llevo la familia que hemos creado y un montón de recuerdos únicos como el día que conseguimos el campeonato de liga. Es momento de emprender nuevos retos. Estoy seguro que nuestros caminos volverán a encontrarse“, escribió Saviola en sus redes sociales.

De esta forma el formado en River Plate da por finalizada su tercer paso por el Barcelona. A lo que se suma lo realizado como jugador entre 2001 y 2004 y la temporada 2006-07, donde acumuló un total de 72 goles en 172 partidos.

Antes de su partida también tuvo palabras para el futuro de Lionel Messi, quien estuvo cerca de volver a Barcelona. Pero pese a ello, recalcó que su próximo club debe ser uno que pueda entregarle la confianza que necesita sobre el final de su carrera.

“Me pone un poco triste que sean sus últimos años. Pero realmente yo como excompañero solo deseo que encuentre un equipo donde él se sienta contento. Donde pueda pasar sus últimos años y esté feliz que es lo más importante“, detalló a ESPN.