Lionel Messi seguirá su carrera en Estados Unidos. Tras dos años en el PSG con más bajos que altos, ‘La Pulga’ decidió renovar aires en el Inter Miami que comanda David Beckham.

Determinación que sorprendió especialmente en España donde ya se daba por hecho que retornaría a Barcelona. Inclusive se especulaba con varias salida de jugadores para reducir los costos de la plantilla. Sin embargo, fue el capitán de la selección de Argentina quien aclaró que nunca hubo ofertas concretas ni mucho menos acercamientos con la directiva culé.

“Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro“, lanzó de entrada Messi en entrevista con Mundo Deportivo y diario Sport.

¿Porqué Messi rechazó a Barcelona?

Pero eso no fue todo ya que también aludió el tema que debía implicar la salida de ‘compañeros’ y hasta la reducción de sueldos. Lo que significaba un problema de palabras mayores.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso“, explicó.

De la misma forma repasó lo que fue su salida del cuadro culé y tuvo palabras para parte de los dirigentes, quienes trataron de manchar su imagen y todos sus triunfos dentro de la cancha.

“Seguramente haya gente de la junta que no quiere que vuelva, que crea que no sea bueno para el club mi regreso (…) Yo había sido el malo de la película y eso tampoco me gustaba. Me gustaría tener en algún momento una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos y disfrutamos y padecimos también“, expresó.

“Fueron muchísimos años juntos, y me gustaría despedirme como lo siento. Me gustaría estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije. Agradezco el cariño que tuve de la gente durante mi carrera y me gustaría estar otra vez acá“, cerró.

Por lo mismo dejó la puerta abierta a un posible retorno para tener su despedida definitiva del fútbol. Tal como lo hicieron Busquet, Jordi Alba, Xavi o Iniesta.