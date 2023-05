Alejandro Garnacho es, posiblemente, el más representativo de los integrantes de una camada de futbolistas que vestirán la camiseta de Argentina con acento más europeo que rioplatense. Es que la gran ola inmigratoria de argentinos que aprovecharon sus raíces (principalmente españolas o italianas) para disfrutar de la estabilidad que caracteriza al Viejo Continente, se acrecentó en los últimos 25 años.

De ahí, que de repente en la Albiceleste asomen alternativas en diferentes puestos bautizadas como ”Europibes” con sangre celeste y blanca, pero que nacieron y se criaron a aproximadamente 15 mil kilómetros del predio de la AFA. Lo cierto, es que es una nueva faceta para adquirir recursos en la que el cuerpo técnico de la Scaloneta se está sabiendo desenvolver con un equipo de scouting con base en Madrid.

Tal labor tiene una contracara que es la que muestra la Real Federación Española de Fútbol, particularmente criticada el último tiempo cuando se toca el tema de los jugadores con doble ciudadanía. Mucho más cuando Alejandro Garnacho, a quien tuvo en el elenco representativo Sub 18, irrumpe en las noticias con alguno de sus desempeños con el que se viene ganando el cariño de los hinchas del Manchester United.

Al respecto de lo que fue el tironeo entre ambos combinados, Enrique de Lucas, manager del delantero en cuestión, lleva tranquilidad al Campeón del Mundo, al sepultar las chances de la Selección de España: ”Yo creo que es un tema cerrado a cal y canto y no hay que esconderse. Fue una muy mala gestión de la Federación Española. Él decide ir con Argentina porque realmente lo siente. Para él no ha supuesto un trauma en absoluto, todo lo contrario. A él cuando se le abre esa posibilidad de poder jugar con una selección como la de Argentina… toda su familia materna, sus abuelos, él los ha sentido desde pequeño y para él no es un problema, es una bendición”.

Además, el exfutbolista del Espanyol y París Saint-Germain, entre otros, admitió, en la conversación con Relevo, que la Roja no se rinde. No obstante, parece que la decisión de Garnacho es irrevocable: ”España ha entendido, o entiende, que tiene una generación de muy buenos futbolistas y el que un jugador pueda jugar con otra selección a ellos les da un poco igual. Bueno, eso fue un paso atrás. Es verdad que la Selección de España ha intentado hacer un acercamiento. Pues ya llegan tarde. El chico, en este caso, Garna, lo tiene totalmente decidido”.