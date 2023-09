Rudi Voller y Lothar Mathaus no tuvieron piedad con Hansi Flick tras la dura derrota por 4 a 1 con Japón en uno de los amistosos previstos por la Selección de Alemania para esta doble fecha FIFA. Es que ya son cinco partidos consecutivos en los que los teutones no pueden ganar y cuatro de ellos fueron derrotas contra combinados considerados menores.

Ese mal andar se le suma a la decepcionante participación en la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022, en la que no logró superar la fase de grupos. Al respecto, Voller, que actualmente actúa como director del representativo alemán, fue contundente con la performance del equipo mayor: “Es una verguenza, todavía estamos en shock”.

Además, quien fuera campeón del mundo en Italia 1990 contó que habló con Hansi Flick tras la derrota con Japón y que estaba “profundamente afectado”. Finalmente, horas más tarde se confirmaría que sería destituido de su cargo al frente de la Selección de Alemania.

Por otro lado, quien no se quedó atrás fue Lothar Matthaus que también le apuntó al ahora ex DT del seleccionado cuatro veces campeón mundial: “Flick ha perdido la confianza que ganó en el Bayern”, expresó. Y añadió: ”Somos un país de fútbol, pero la Selección de Alemania no puede demostrarlo”.

La Selección de Alemania ganó un solo partido en 2023

La Selección de Alemania solo jugó partidos amistosos en este 2023, dado que será el anfitrión de la Euro para la que el resto de los combinados europeos están disputando las eliminatorias. Hasta entonces afrontó seis compromisos, ganó solo uno ante Perú, empató con Ucrania y luego perdió con Bélgica, Polonia, Colombia y Japón.