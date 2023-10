La historia de Julián Álvarez no puede entenderse sin River Plate, Qatar 2022 o un triplete en Manchester City que ya es historia viva de este juego, pero tampoco sin un fugaz paso por Real Madrid que sigue vivo en la memoria de muchos. Jorge D’Alessandro, ex entrenador de Salamanca y portero, comparó a la Araña con la mismísima Saeta Rubia. Eran amigos personales: “Es la reencarnación de Alfredo Di Stefano”.

“Julián Álvarez es la reencarnación de Di Stéfano. Es un playmaker total, juega de todo, juega de todo… Julián Álvarez está a la altura de Alfredo Di Stéfano: juega en todos los espacios, viene a resistir, recupera… Lo está haciendo un fútbol de 2.0, de aviones. lo hacía en un fútbol de barriguilla”, palabras del ex guardameta en TyC Sports. Alfredo fue en vida uno de sus grandes amigos, apunta. Las comparaciones llegan en medio de la búsqueda de un ‘9’ en la casa blanca del fútbol.

2024 marcará la fecha de un nuevo traspaso Galáctico en Real Madrid. Medios como MARCA, AS o Relevo han marcado durante meses que dicho verano supondrá el arribo de un nuevo crack total al Santiago Bernabéu. Nombres como Erling Haaland o Kylian Mbappé pican en punta puertas adentro de la entidad, pero son los más difíciles. Otros como La Araña, Victor Osimhen, Lautaro Martínez o Benjamín Sesko esperan su oportunidad. El ex River Plate no olvidemos, tuvo un mes por Valdebebas cuando apenas tenía 11 años.

El nacido en Calchín allá por el 2000 tuvo un fugaz paso por las juveniles del Real Madrid. Julián dijo presente en la capital española para disputar una serie de amistosos que incluso derivaron en fotos donde se ve su cara en duelos ante Barcelona. Cuestiones de normas de menores de edad y la inversión que los Merengues debían realizar dinamitaron todo. Las imágenes junto a Sergio Ramos, Ángel Di María o con el Bernabéu de fondo, más vivas que nunca.

A sus 23 años el argentino disfruta de Manchester mientras más de uno le pide ser la pieza angular de un proyecto. Álvarez ha ganado peso con Pep Guardiola en estos meses, más no dentro de un área que pertenece solo a Haaland. Su contrato hasta el 2028 hace que por menos de 100 millones de euros parezca imposible sacarle del Etihad. Acumula 61 encuentros, 8 asistencias y 23 goles con los Skyblues.

El recuerdo de Julián Álvarez en Real Madrid

“Estuve jugando campeonatos infantiles. Tenía 11 años y hasta unos años después el Real Madrid no podía ficharme definitivamente. Para ello nos teníamos que trasladar hasta allí toda mi familia, así que decidí volverme a Córdoba”, palabras del argentino a Clarín para explicar la situación. Por esto no fue Merengue hasta la fecha.

¿Cuánto pagó Manchester City por Julián Álvarez?

La Araña supone una de las inversiones más rentables que haya echo la entidad en el último tiempo. Apenas 21.4 millones de euros (Transfermarkt) hubo que desembolsar para quedarse con la perla de River Plate. Un fichaje a 10 años que ya vale goles, alegrías y festejos para Pep Guardiola.