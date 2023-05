En Manchester United se viene un mercado de verano clave para las aspiraciones de la próxima temporada. Erik ten Hag debe tomar decisiones de peso respecto a la situación de algunos jugadores. En la portería empieza a haber ruido respecto al futuro de David de Gea, ya que el entrenador neerlandés pensaría en un cambio fuerte para la posición. Y hasta ya se conocen algunos candidatos que podrían reemplazar al guardameta español.

Hay caso de Gea en Old Trafford, ya que los planes del club podrían chocar con los del entrenador. Los directivos están en charlas avanzadas para renovar el contrato del español, quien se rebajaría su salario para continuar como el titular de Manchester United la próxima temporada. Pero ten Hag considera la chance de un cambio importante. Según The Telegraph, no le garantizó al ex Atlético de Madrid que vaya a ser el número uno en la posición.

Este choque de opiniones puede afectar al futuro de De Gea, por quien hay muchas dudas por sus vaivenes en sus actuaciones. El último domingo quedó en el ojo de la tormenta por su floja reacción ante el remate de Said Benrahma, que terminó en el gol que le dio el triunfo a West Ham. No ha sido el único error clave. Muchos le apuntan a su decepcionante trabajo en el partido de vuelta ante Sevilla (3-0) por los cuartos de final de Europa League.

Así, la situación de De Gea será para seguir durante las próximas semanas, ya que la renovación de contrato dependerá mucho si encuentra la confianza de ten Hag, algo que parece difícil. Aunque, desde enero que se viene hablando de la chance de que los Red Devils busquen a un guardameta más joven y de garantías que le pelee seriamente el puesto.

Los dos candidatos jóvenes a reemplazar a De Gea

El citado medio ha mencionado dos arqueros que son bien vistos por la directiva de Manchester United para llegar el próximo verano. Uno de ellos es David Raya, de grandes actuaciones con Brentford y que, según WhoScored, tiene la mayor cantidad de salvadas (142) entre los guardametas de las cinco ligas más importantes de Europa. Está en la mira de otros clubes importantes de la Premier League y espera por una oferta importante, ya que no renovó su contrato con los Bees.

El otro arquero que gusta en Old Trafford es el joven Diogo Costa del Porto. Internacional con Portugal y hasta titular por encima de Rui Patrício, se lo ve como un buen portero a futuro. Su fichaje no sería fácil, ya que tiene contrato con los Dragones hasta junio de 2027.

Por último, habrá que esperar por la situación de Dean Henderson, quien debe volver a Manchester United de su paso por Nottingham Forest. Su lesión le impidió seguir como titular (ficharon a Keylor Navas para reemplazarlo) y esto haría que se complique su continuidad en dicho club. Buscarán negociarlo para sacarle rédito económico.