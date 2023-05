El traspaso de Erling Haaland del Borussia Dortmund al Manchester City en el verano del 2022 fue uno de los más onerosos de la historia del fútbol europeo. Oficialmente, el club alemán declaró que percibió cerca de 60 millones de euros, pero entre intermediaros y el porcentaje que legalmente le corresponde al futbolista y a su familia, la operación alcanzó los 150 millones.

Desde entonces, el atacante noruego de 22 años defiende al sector celeste de la ciudad inglesa. Y en cuanto a estadísticas, en lo que viene siendo su primera temporada acumula 47 presencias entre encuentros de la Premier League, FA Cup, Community Shield, EFL Cup y UEFA Champions League, con los que cosechó 51 goles y ocho asistencias.

Pero todo podría haber sido sustancialmente distinto si el Bayern Munich actuaba antes de los contactos que gestionó el Manchester City por Erling Haaland. De hecho, según Oliver Kahn, quien forma parte de la comisión del club teutón bajo la labor de director general, Die Roten (Los Rojos) tuvieron la posibilidad de hacerse con los servicios de la Bestia.

“Intentamos todo para contratar a Erling Haaland en el mercado de pases de hace un año y llegamos a nuestros límites financieros”, comentó en primera instancia en una entrevista el exportero de la Selección de Alemania, quien advirtió que el esfuerzo por contratar al actual nueve del conjunto de Pep Guardiola hubiera sido desmedido.

Aunado a lo anterior, Oliver Kahn añadió: “Tuvimos que decidir si romper o no nuestra estructura salarial, pero no estábamos preparados para ello”. Y sentenció: ”El Bayern no es así”.