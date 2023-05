Champions League: ¿Estás de acuerdo? Este es el once ideal de la UEFA de la ida de las Semifinales

Los encuentros de ida de la Semifinal de la Champions League 2022/2023 dejaron al Manchester City y al Inter de Milán con una leve luz de ventaja para la segunda parte de la serie. Por el lado de los británicos, con el 1 a 1 salieron ilesos de su visita al Real Madrid y ahora deberán definir la instancia como local en el Etihad Stadium, recinto en el que no pierde desde el 19 de febrero del año pasado.

En tanto que para los comandados por Simone Inzaghi, la diferencia de 2 a 0 lo deja bastante bien parado para el desquite, aunque no llega a ser un marcador con el que pueda sentir que la clasificación a la Final que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Ataturk está sentenciada, mucho menos cuando enfrente tiene al elenco de Stefano Pioli.

Al respecto de lo que fueron ambos duelos, la UEFA publicó en su sitio web oficial el once ideal en lo que, a la postre, ya forma parte de la previa de los choques de vuelta, los cuales se desarrollarán entre el martes 16 de mayo (Inter de Milán vs. AC Milan) y miércoles 17 del mismo mes (Manchester City vs. Real Madrid) a las 21:00 horas CET.

El once ideal de los partidos de ida de la Semifinal de la Champions League confeccionado por la UEFA

El Inter de Milán fue, claramente, el mejor equipo de los dos encuentros que se disputaron hasta entonces de la Semifinal de la Champions League. Por eso, gran parte de la selección que hizo la UEFA de la alineación ideal corresponden a futbolistas del Nerazzurro.

Portero: André Onana del Inter de Milán. Defensores: Federico Dimarco, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni y Denzel Dumfries, todos del Inter. Mediocampistas: Kevin De Bruyne del Manchester City, Henrikh Mkhitaryan del Inter, Vinícius Júnior del Real Madrid y Hakan Çalhanoğlu del Inter. Único delantero: Edin Džeko también del conjunto de Simone Inzaghi.