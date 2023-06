El futuro de Kylian Mbappé suma un nuevo capítulo con sus más recientes declaraciones desde la concentración de la selección de Francia. Habló en rueda de prensa donde respondió preguntas respecto a su situación y dejó en claro que quiere continuar en PSG para la próxima temporada.

El nacido en Bondy estuvo acompañado por Didier Deschamps, entrenador de Francia, en la rueda de prensa de este jueves, previa al partido del seleccionado galo con Gibraltar por las Eliminatorias a la Eurocopa 2024. Si bien la idea era hablar sobre este partido, Kylian no le escapó a las consultas sobre su futuro.

“Mi objetivo es seguir (en PSG) y es mi única opción por ahora… por el momento“, sentenció de manera escueta y firme. De esta manera, sigue en el mismo plan: si bien no quiere renovar su contrato más allá de 2024, su idea es jugar esta temporada que viene en el conjunto parisino.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre la supuesta carta que envió a PSG?

Además de su firme decisión de continuar en PSG, Mbappé confirmó que envió la carta de su decisión de no renovar su contrato hasta 2025. “Envié una carta, pero fue hace tiempo, no durante el parón internacional (…) No hay necesidad de explicar por qué. Tengo mis propias razones“, consideró.

PSG quiere vender a Kylian Mbappé

Tal como han reportado Fabrizio Romano y varios medios franceses, la intención de Paris Saint-Germain ante la carta y la decisión que tomó su máxima figura es la de venderlo en este mercado de verano. Para los parisinos es venderlo ahora o que renueve su contrato.

Real Madrid, Manchester United y Chelsea serían los clubes que podrían hacer algún tipo de intento para ficharlo. Sin embargo, de momento, no hay ofertas concretas, más allá de varias especulaciones y rumores.