El encuentro que la Selección de Francia disputará ante Italia por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2024/2025 (este jueves 6 de septiembre desde las 20:45 horas de Europa Central), más allá de ser uno de los mayores clásicos del fútbol europeo, para Kylian Mbappé será un duelo sumamente especial por una cuestión puntual.

Es que será el regreso del delantero de 25 años al Parque de los Príncipes, el recinto en el que brilló durante siete temporadas como jugador del París Saint-Germain, club del que no se fue para nada bien, al no querer renovar su contrato para poder sumarse, en condición de jugador libre, al Real Madrid.

“¿La vuelta al Parque de los Príncipes mañana? No espero nada y no me importa, lo importante es ganar. No sé lo que piensan los críticos, ya no me preocupo por eso. Vengo, juego, lo que piense la gente es lo de menos. No podemos contentar a todo el mundo”, expresó Kylian Mbappé a raíz de cómo podrían recibirlo los hinchas del PSG.

Asimismo, en el intercambio que tuvo con la prensa en la previa del juego con Italia, respondió a una consulta que le hicieron respecto a cómo quedó su relación con las autoridades de la institución parisina: “Sólo tengo buenos recuerdos del PSG. Les deseo lo mejor”.

Kylian Mbappé volverá al Parque de los Príncipes este jueves.

Para Kylian Mbappé la derrota de Francia en la Euro fue un ”fracaso”

Kylian Mbappé, en conferencia de prensa, hizo su valoración sobre lo que fue el resultado de la Selección de Francia en la Eurocopa de Alemania (eliminado en Semifinales por España): “La Eurocopa quedó atrás. Rápidamente pasé página, fue un fracaso, estábamos tristes, pero tenemos que mirar hacia delante”.

Por otro lado, se refirió al cruce con el combinado comandado por Luciano Spalletti: “Al igual que Italia, no jugamos bien en la Eurocopa. Pero aun así es un partido Francia – Italia, será un gran partido. Vamos a prepararnos para tener la mejor versión de Italia“.

Una doble fecha para Francia en la que intentará hacer la diferencia en el grupo

Francia, además de enfrentar a Italia como local, también recibirá a Bélgica el próximo lunes 9 de septiembre. Ambos duelos corresponden a las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2024/2025. La zona también la conforma Israel, el cuarto integrante con el que el elenco de Didier Deschamps se verá las caras el 10 de octubre.