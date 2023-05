La joya del Mundial Sub 20 por la que se pelean los grandes de Europa

Luka Romero es uno de los jugadores en los que la Selección Argentina había depositado mayor expectativa. Y la realidad es que, hasta entonces, está cumpliendo con creces, pues viene siendo una de las figuras no solo del conjunto de Javier Mascherano (ya lleva dos goles, uno vs. Guatemala y otro ante Nueva Zelanda) sino de la Copa Mundial Sub 20.

Pero no es nada más que por su nivel que clubes importantes de Europa posaron su mirada en sus actuaciones durante la primera fase del certamen que se está desarrollando en Argentina (claramente, no es el único al que se lo está observando, de hecho, Bolavip comprobó en las coberturas que los estadios están plagados de ojeadores y representantes).

Es que Luka Romero, además de estar rompiéndola en la Copa del Mundo Sub 20, el próximo 30 de junio quedará libre de la Lazio de Italia. Resulta que su agente, antes de sumarse a la Albiceleste, pidió una bonificación de cinco millones de euros para firmar la extensión, pero la institución romana lo consideró demasiado elevado. Por eso, se presenta como una gran posibilidad en el mercado que se aproxima.

Con este escenario, el futuro del volante argentino, en este preciso momento, es una incógnita. Es más, está en condiciones de conversar libremente con otros equipos. Y en esa línea, La Gazzetta dello Sport reportó recientemente que el Atlético de Madrid, Sevilla y Real Betis tienen intenciones de ficharlo, pero no descartan que vayan llegando otros acercamientos incluso también de Italia.