La razón por la que la Juventus no le ofrece la renovación a Ángel Di María

La temporada 2022/2023 de la Juventus no fue la mejor ni mucho menos. Estuvo inmerso en investigaciones de la justicia por irregularidades administrativas, lo que indefectiblemente afectó, directamente, el andar deportivo del elenco comandado por Massimiliano Allegri que, con figuras como Ángel Di María, Dusan Vlahovic y Federico Chiesa, entre otros, esperaba ser campeón en al menos uno de los frentes que encaró en el año.

Sin embargo, decepcionó en la primera fase de la UEFA Champions League, cayó en la Semifinal de la Europa League con el Sevilla, fue eliminado por el Inter de Milán en la Semifinal de la Copa Italia y en la Serie A, claramente, la quita de puntos le hizo desviar la mirada en un tramo importante de su camino por el fixture (en la tabla de posiciones está séptimo a falta de una fecha).

Pero aparentemente nada de estas cuestiones serían las causas por las que la dirigencia de la Juventus se inclinó, repentinamente en las últimas semanas, por no continuar las negociaciones para la extensión del contrato de Ángel Di María, que de esta forma, a partir del 30 de junio, quedará con el pase en su poder (de hecho, ya está en condiciones de conversar libremente con otro club).

Conforme a un reporte del Diario AS, a la directiva de la Vecchia Signora no le convenció el estado físico del delantero argentino, quien se perdió 12 partidos de la campaña actual por diferentes molestias físicas. Esa sería la razón por la que desde el conjunto de Turín no sostuvieron las charlas con el entorno del futbolista para renovar el vínculo por un año más.

¿Dónde seguirá su carrera Ángel Di María?

Lo más probable es que Ángel Di María no continúe en la Juventus. Por eso, desde hace días rumores lo ubican en otros importantes clubes de Europa. Como por ejemplo, Borussia Dortmund de Alemania. Además, el Barcelona, siempre como parte de un trascendido, figura en varios portales como una alternativa en el caso de que Lionel Messi regrese al Blaugrana.