Lionel Messi: ¿Qué pasa con el OK de LaLiga al plan de viabilidad económica del Barcelona?

Tanto el Fútbol Club Barcelona como Lionel Messi desean reencontrarse. Pero no todo es tan fácil. La institución blaugrana debe acomodar sus finanzas para que la contratación de la Pulga esté dentro de los marcos permitidos por LaLiga, que, a caso, mediante su presidente Javier Tebas, subrayó de antemano que no aplicarán ningún tipo de licencia por más que se trate de uno de los mejores jugadores de la historia.

De hecho, el Culé no solo debe ajustar su balance al reglamento del organismo español para recuperar a Leo, sino también para inscribir los contratos de cinco futbolistas del plantel actual en función de mantenerlos como parte de las alternativas de Xavi Hernández para la temporada 2023/2024. Es decir, si no logran adaptarse, además de ver como se le escapa la posibilidad de la vuelta del argentino, también podría estar obligado a soltar a figuras como Gavi, Sergi Roberto, Ronald Araujo, Marcos Alonso y Alejandro Balde.

Pero si bien el riesgo de que salga todo mal existe, justamente la directiva del Fútbol Club Barcelona se encuentra tramitando el tan ansiado visto bueno sobre su plan de factibilidad económica para solucionar tanto la situación de la negociación con Lionel Messi como el respaldo para sostener a los jugadores mencionados anteriormente.

¿Qué pasa entonces con el OK de LaLiga? Hasta el momento, la dirigencia a cargo de Joan Laporta recibió nada más que indicios de que el asunto avanza favorablemente, pero a través de charlas informales, lo cual, en sí, no sirve de mucho -por no decir nada-, porque lo que necesitan es la documentación que funcione como soporte de la operación que buscará el retorno de Messi a la Ciudad Condal.

Incluso, es lo que el entorno del propio futbolista exige para ver cuánto flexibiliza sus pretensiones. Pero en tanto y en cuanto no llegue la respuesta positiva, no pueden determinar cuánto pueden resignar. Además, si bien aún hay margen, el tiempo transcurre y ya pasaron 11 días de los 15 que LaLiga pidió como prórroga de la fecha establecida para dar la contestación (19 de mayo).