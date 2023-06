Países Bajos vs. Croacia EN VIVO – UEFA Nations League 2023: Dónde verlo, alineaciones, minuto a minuto y árbitro

Descubriendo a uno de los equipos que pelearán por ser el nuevo campeón de la UEFA Nations League 2023, una de las semifinales del Final Four contará con Países Bajos enfrentando a Croacia. Dicho juego será HOY, miércoles 14 de junio, desde el Feijenoord Stadion de Róterdam mas el arbitraje de István Kovács (Rumania), sumado a la transmisión EN VIVO para Sudamérica de Star+ y en Estados Unidos vía FuboTV.

Recorremos la parte local, donde la “Naranja Mecánica” dice presente por segunda vez en su historia dentro del Final Four del campeonato, siendo finalista en la anterior ocasión afrontada en 2018-19. Ante ello, los comandados por Ronald Koeman saben que después de la serie a definir enfocarán la mirada en las Eliminatorias de la Eurocopa 2024, con duelos en septiembre frente a Grecia e Irlanda.

Pasamos hacia la visita, con unos “Ajedrezados” que también son uno de los cuatro conjuntos que únicamente afrontarán el desenlace de la presente competición, para luego retomar en septiembre las Eliminatorias frente a Letonia y Armenia. Dentro de lo que es su recorrido de Nations League, es la primera vez que los liderados por el bosnio Zlatko Dalic clasifican a las semifinales de la competición, todo ello logrado por haber sido líder en el Grupo A1.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Países Bajos vs. Croacia por UEFA Nations League 2023?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Países Bajos vs. Croacia contará con la transmisión de Star+ para Sudamérica. Mientras que FuboTV lo emitirá en Estados Unidos y UEFA TV hacia España.

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas por ESPN

Bolivia: 14:45 horas por ESPN

Brasil: 15:45 horas por ESPN

Chile: 14:45 horas por ESPN

Colombia: 13:45 horas por ESPN

Ecuador: 13:45 horas por ESPN

España: 20:45 horas por ESPN

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET por Fox Sports 1, foxsports.com y Fox Sports App

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas por ESPN

Perú: 13:45 horas por ESPN

Uruguay: 15:45 horas por ESPN

Venezuela: 14:45 horas por ESPN

Alineaciones sin confirmar de Países Bajos y Croacia

Países Bajos

Mark Flekken; Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Georginio Wijnaldum, Mats Wieffer, Xavi Simons; Steven Bergwijn, Wout Weghorst y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman.

Croacia

Dominik Livaković; Josip Stanisić, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Barisić; Mateo Kovacić, Marcelo Brozović, Luka Modrić; Mario Pasalić, Andrej Kramarić y Ivan Perisić. DT: Zlatko Dalić.

Mira el MINUTO a MINUTO de Países Bajos vs. Croacia