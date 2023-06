Como ya forma parte del pasado y además logró dejar su huella en el paso por el Liverpool FC de Inglaterra, Maxi Rodríguez se animó a contar un detalle desconocido de su arribo a la Premier League (llegó procedente del Atlético de Madrid), que tuvo a Rafael Benítez, legendario entrenador español, como uno de los protagonistas.

“Me vine para Argentina a pasar Navidad. Me llamó mi representante y me dice: ‘Maxi, te está llamado Rafa (Benítez). Tenés que decidirte en 48 horas para ir al Liverpool’”, empezó contando en una entrevista con la señal TyC Sports el ex Newell’s, quien este sábado 24 de junio realizará su partido homenaje en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Maxi Rodríguez prosiguió con su relato: ”Hablo con él y me preguntó si sabía inglés. Le dije que sí, que había tenido en el colegio y que no se preocupara por eso. Se podía caer el pase por cualquier cosa, pero no por ese motivo. En la primera conferencia de prensa, Rafa me dijo: ‘Maxi, empiezo yo y después te doy la palabra”’.

Acto seguido, lo más destacado de la anécdota de lo que fue la presentación de la Fiera en el Liverpool Football Club: ”Agarré y le dije: Rafa, tengo que decirte algo, ¿te acordás que te dije que sabía inglés? Bueno, en realidad no sé un carajo. ‘Hostia tío’, me respondió. Me dijo: todo bien, no pasa nada, pero mañana te ponés a estudiar”.