Kylian Mbappé sacó la voz en uno de los días más ajetreados de su carrera luego de confirmar que no renovará su contrato en PSG, dejando la puerta abierta a una posible salida.

Pese a este complejo escenario, el delantero francés de 24 años indicó que esta dispuesto a negociar y así aclarar su futuro de cara a la próxima temporada. Aunque esto tendrá ciertos requerimientos, en caso de que se haga factible su salida y para quién quiera contar con su carta.

“No dije al PSG que me venda o me voy al Real Madrid. Transmití mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más en París”, expresó a La Gazzetta dello Sport.

Eso sí, avisó que “para un jugador como yo, el objetivo es ganarlo todo”. Por lo que si llega a salir de Francia será para jugar en un equipo de primera línea. Lo que acortaría la lista a clubes como el Real Madrid o Manchester United que buscan su fichaje.

Pese a ello, el delantero francés también tuvo palabras sobre la salida de Lionel Messi. Situación que le causó molestia especialmente por el trato que recibió ‘La Pulga’ de parte de los fanáticos del propio Paris Saint-Germain.

“Estamos hablando del mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va. No obtuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena”, lamentó Mbappé por la salida de Lionel y que en los próximos días se sumará al Inter Miami.