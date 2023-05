"No me dejes sola", el emotivo mensaje de la esposa de Sergio Rico que conmovió a Antonela Roccuzzo y Wanda Nara

Luego de asegurar el título de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint-Germain vive un duro momento por el estado de salud de Sergio Rico. El arquero tuvo un accidente tras caerse de un caballo en El Rocío, Huelva el pasado domingo, por el cual fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico. En las últimas horas, se conoció el comunicado respecto a su estado y ahora sale a la luz las duras y emotivas palabras de su esposa.

La familia de Sergio Rico dio a conocer que las próximas 48 horas son claves para su salud. De todas maneras, pidieron prudencia y aseguran que el futbolista “está en buenas manos“. Por el momento, no hay novedades al respecto, pero lo último que trascendió es el conmovedor mensaje que dejó su esposa Alba Silva en su cuenta de Instagram.

“No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando, mi vida, te amamos tanto“, fue el mensaje de la esposa de Sergio Rico, que conmovió a las redes sociales en España y en todo el mundo. Varias personalidades han reaccionado y han enviado su apoyo a la familia del arquero, incluso desde la familia de Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo mandó su apoyo a la familia de Sergio Rico

Tras este mensaje de Alba Silva, una de las reconocidas personalidades que le comentó fue Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, compañero de Rico en PSG. “¡Fuerzas!“, junto a unos emojis de corazón fue el comentario de la rosarina para la pareja del arquero en dicha publicación.

Además de Roccuzzo, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, ex PSG, también le comentó: “Muchas fuerzas Albita, este partido lo va a ganar! Te quiero y te abrazo muy fuerte“. Varias otras personalidades y compañeros como Marco Verratti y Fabián Ruiz comentaron la publicación, que ya lleva más de 70.000 likes en dicha red social.